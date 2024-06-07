Переход Сафонова в «ПСЖ» оказался на грани срыва

Вратарю «Краснодара» ограничили выезд из России из-за задолженности по алиментам в размере 60 миллионов рублей, передает Telegram-канал Baza.

Теперь его трансфер во французский «ПСЖ» находится на грани срыва. Сейчас голкипер находится в Минске, где сборная России проведет 7 июня товарищеский матч против Белоруссии.

22 мая в СМИ впервые появилась информация, согласно которой «Краснодар» и французский «ПСЖ» приближаются к согласованию трансфера Сафонова. 25 мая «РБ Спорт» сообщил, что клубы достигли договоренности. Сумма сделки составит €20 млн, которая будет выплачена в рассрочку.

В прошедшем сезоне 25-летний Сафонов сыграл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 поединков отыграл «на ноль». Голкипер — воспитанник краснодарской команды.

«ПСЖ» стал чемпионом Франции сезона-2023/24, опередив «Монако», который занял второе место, на девять очков. В финале Кубка Франции парижане обыграли «Лион» со счетом 2:1.

Ранее Сафонов успешно прошел медосмотр для «ПСЖ».