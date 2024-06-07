Губерниев обратился к российским атлетам, которые могут поехать на Олимпиаду

Журналист и комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале обратился к российским спортсменам и призвал их по возможности отбираться на летние Олимпийские игры — 2024, которые пройдут в Париже.

«Еще есть соревнования, где можно выполнить олимпийский норматив и отобраться в Париж! Турниры в Италии и Франции, например. Включите голову и вперед. Пошлите подальше тех, кто вам головы дурит. Это же ваша спортивная жизнь, и другой не будет…» — написал Губерниев.

Международный олимпийский комитет после начала СВО обратился к международным спортивным федерациям и посоветовал отстранить российских спортсменов от участия в международных стартах. Большая часть федераций так и поступила — к примеру, в бане оказались сборные России по хоккею и футболу, российские футбольные клубы.

В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Однако ряд спортивных Федераций уже отказался от участия, к примеру, на Игры в Париж точно не поедут представители художественной и спортивной гимнастики.

Ранее стало известно, кто будет отвечать за безопасность атлетов из России на Олимпиаде.