Черчесов назвал лучшего тренера России

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, который несколько дней назад возглавил национальную команду Казахстана, выбрал лучшего наставника в России. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Кто лучший тренер России? Для меня всегда лучший тот, кто первый. Если бы «Балтика» была третьей, тогда бы я сказал: «Чемпион — Семак, но Игнашевич нечемпионской командой дошел до такого результата», — сказал Черчесов.

Сергей Семак — главный тренер петербургского «Зенита», который завоевал шестое чемпионство в России подряд.

Судьба чемпионства в Российской премьер-лиге сезона-2023/24 решалась в заключительном туре. На победу в чемпионате претендовали «Зенит», московское «Динамо» и «Краснодар», которые проводили очный поединок в 30-м туре. Чемпионом страны стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Быки» одолели «Динамо» со счетом 1:0 и стали вторыми.

«Балтика» под руководством Сергея Игнашевича вылетела в Первую лигу, однако дошла до суперфинала Кубка России, где проиграла «Зениту».

Ранее потенциальный новичок «Спартака» выдвинул ультиматум клубу.