Смолов заявил, что два года ходил к психологу из-за промаха с пенальти на ЧМ-2018

Нападающий столичного «Динамо» Федор Смолов в собственном подкасте заявил, что на протяжении двух лет обращался к психологу после незабитого пенальти в послематчевой серии в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года против сборной Хорватии.

По его словам, после неудачного послематчевого интервью, где он сравнил себя с Майклом Джорданом, на него обрушилось много негатива.

«У меня был такой опыт — пенальти на чемпионате мира. Выпил два пива и процитировал фразу про Джордана, что я там столько-то раз промахивался, но принимал решение дальше бросать. Мне потом эту фразу долго припоминали, я обратился к помощью психолога, ментал-коуча. Процесс восстановления занял года два», — заявил Смолов.

Основное время матча Россия — Хорватия завершилось вничью 2:2. В серии пенальти точнее оказались хорваты. Смолов исполнял первый удар своей команды, но его «паненку» отразил вратарь соперника Даниэль Субашич.

На ЧМ-2018 Смолов сыграл во всех пяти матчах сборной России, но в стартовом составе вышел только в одном из них. Единственный мяч на турнире игрок забил в серии послематчевых пенальти в ворота сборной Испании в игре 1/8 финала.

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