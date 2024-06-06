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17-летняя Андреева заявила, что хочет войти в топ-20 теннисисток мира ради собаки

Теннисистка Андреева заявила, что хочет войти в топ-20 рейтинга WTA ради собаки

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Issei Kato/Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева в интервью Sports заявила, что на данный момент ее самой большой карьерной мотивацией является возможность обретения домашнего питомца.

По ее словам, родители пообещали купить ей щенка, если она попадет в топ-20 рейтинга Женской теннисной ассоциации.

«Такую цель мы поставили с мамой в Мадриде. Видели очень многих игроков с собаками, я подумала: тоже хочу. Тренер тоже тогда начала ее уговаривать. Мама сказала: в топ-20 на конец года будешь, будет тебе собака», — заявила Андреева.

Полуфинальная встреча прошла на корте Филиппа Шатрие в Париже, продлилась 1 час 15 минут и завершилась в двух сетах — 6:3, 6:1.

По ходу игры итальянка исполнила одну подачу навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и выиграла 80% мячей с первой подачи. Андреева выполнила один эйс, допустила одну двойную ошибку и выиграла 61% мячей с первой подачи.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Ранее Мирра Андреева объяснила, почему проиграла в полуфинале «Ролан Гаррос».

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