Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Андреева объяснила, почему проиграла в полуфинале «Ролан Гаррос»

Теннисистка Андреева объяснила ошибками поражение в полуфинале «Ролан Гаррос»

close
100%
Lisi Niesner/REUTERS

Российская теннисистка Мирра Андреева в интервью Sports заявила, что уступила итальянке Ясмин Паолини в полуфинале Открытого чемпионата Франции — «Ролан Гаррос» — 2024 из-за многочисленных ошибок.

Спортсменка заявила, что не смогла ничего противопоставить великолепной игре своей оппонентки.

«Я могла играть лучше, делала очень много ошибок, которых обычно не делаю. Соперница играла прекрасно и вышла в полуфинал по праву. А у меня всю игру были проблемы», — заявила Андреева.

Полуфинальная встреча прошла на корте Филиппа Шатрие в Париже, продлилась 1 час 15 минут и завершилась в двух сетах — 6:3, 6:1.

По ходу игры итальянка исполнила одну подачу навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и выиграла 80% мячей с первой подачи. Андреева выполнила один эйс, допустила одну двойную ошибку и выиграла 61% мячей с первой подачи.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Ранее стало известно, на сколько мест поднимется в рейтинге Мирра Андреева после полуфинала «Ролан Гаррос».

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами