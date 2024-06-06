Андреева объяснила, почему проиграла в полуфинале «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мирра Андреева в интервью Sports заявила, что уступила итальянке Ясмин Паолини в полуфинале Открытого чемпионата Франции — «Ролан Гаррос» — 2024 из-за многочисленных ошибок.

Спортсменка заявила, что не смогла ничего противопоставить великолепной игре своей оппонентки.

«Я могла играть лучше, делала очень много ошибок, которых обычно не делаю. Соперница играла прекрасно и вышла в полуфинал по праву. А у меня всю игру были проблемы», — заявила Андреева.

Полуфинальная встреча прошла на корте Филиппа Шатрие в Париже, продлилась 1 час 15 минут и завершилась в двух сетах — 6:3, 6:1.

По ходу игры итальянка исполнила одну подачу навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и выиграла 80% мячей с первой подачи. Андреева выполнила один эйс, допустила одну двойную ошибку и выиграла 61% мячей с первой подачи.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Ранее стало известно, на сколько мест поднимется в рейтинге Мирра Андреева после полуфинала «Ролан Гаррос».