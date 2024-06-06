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Названы неожиданное и прогнозируемое преимущества «Эдмонтона» над «Далласом»

Комментатор Майков: нижние звенья «Эдмонтона» не уступили «Далласу»

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Jerome Miron/USA TODAY Sports/Reuters

Комментатор Филипп Майков, автор собственного YouTube-канала «ХоккейФил» объяснил в комментарии для «Газеты.Ru», в чем «Эдмонтон Ойлерз» неожиданно оказался сильнее «Даллас Старз» в их полуфинальной серии Кубка Стэнли, отметив игру нижних звеньев «нефтяников» против самой глубокой по составу нападения команды лиги.

«Эдмонтон» очень понравился, и для меня стало сюрпризом, что его нижние звенья, вот эти всякие Райаны, Янмарки, Брауны, Кэррики, вот эти все ребята, они не особо-то сильно и уступили «низам» «Далласа» с Дадоновым и его партнерами. Хотя, казалось бы, вот в этом главное преимущество, но нет. И плюс «Эдмонтон» в чем добавил по ходу серии, так это в своей позиционной обороне. Потому что в скорости они смогли потягаться с «Далласом», вот с этими скоростными атаками. Они их смогли устранить. И вообще в целом «Даллас» по скорости вчистую «Эдмонтону» проиграл, на мой взгляд», — считает Майков.

«Эдмонтон» обыграл «Даллас» в шести матчах и теперь в финале встретится с «Флорида Пантерз», в своем полуфинале так же со счетом 4-2 по победам преодолевшей сопротивление «Нью-Йорк Рейнджерс».

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