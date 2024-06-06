Министр спорта Дегтярев рассказал о новом прозвище Путина

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что президента Владимира Путина назвали »Пьером де Кубертеном XXI века» после проведения первых в истории Игр будущего. Его слова приводит «Матч ТВ».

По его словам, организация турнира была осуществлена на высоком уровне.

«Игры будущего — это очень профессионально сделанный проект, который Россия подарила миру. Слышал, что Владимира Владимировича Путина прозвали Пьером де Кубертеном XXI века за то, что Россия подарила такую интересную тему», — заявил Дегтярев.

Первые соревнования прошли в прошлом году в российской Казани с 21 февраля по 3 марта. Они представляли собой масштабный турнир по разным видам фиджитал-спорта, совмещающим реальные соревнования с компьютерной симуляцией. В Россию приехали 277 команд из 107 стран мира, а общий призовой фонд составляет около $10 млн. Кроме того, там даже провели первую в мире фиджитал-свадьбу. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава оркомитета Игр дружбы отказался отвечать на вопрос о переносе соревнований.