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Джокович перенес операцию

Сербский теннисист Джокович перенес операцию

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Alessandra Tarantino/AP

Первая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о том, что он перенес операции на мениске.

«Я очень благодарен команде врачей, которые были рядом со мной, а также своим фанатам. Я сделаю всё возможное, чтобы быть здоровым и в форме», — заявил Джокович.

4 июня Джокович снялся с Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») из-за полученной травмы колена. В четвертьфинале серб должен был сыграть с представителем Норвегии Каспером Руудом. Соответственно, Рууд автоматически вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции.

Джокович — действующий чемпион «Ролан Гаррос», он в текущем сезоне пытался защитить свой титул. Из-за того, что он был вынужден сняться, Джокович потеряет статус первой ракетки мира и уступит лидерство в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов итальянскому спортсмену Яннику Синнеру.

Восстановление теннисиста займет около трех недель, из-за чего Джокович, с большой долей вероятности, будет вынужден пропустить Уимблдон, который стартует 1 июля.

Ранее Джокович снялся с «Ролан Гаррос».

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