Российские спортсмены смогут выступить на Играх в Париже, не боясь нарушить закон

Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко заявил о том, что российские спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде в Париже, не боясь нарушить закон, передает «Интерфакс».

«Общероссийские спортивные федерации самостоятельно принимали решение об участии в Олимпиаде. Наши спортсмены смогут выступать на Олимпиаде индивидуально и в нейтральном статусе», — сказал Чернышенко.

Также Чернышенко отметил, что российские спортсмены получили 49 лицензий в семи видах спорта.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде 2024 в нейтральном статусе. Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее глава оркомитета Игр дружбы отказался отвечать на вопрос о переносе соревнований.