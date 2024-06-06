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Российские спортсмены смогут выступить на Играх в Париже, не боясь нарушить закон

Чернышенко: спортсмены из России смогут выступить на ОИ, не боясь нарушить закон

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Российское общество «Знание»

Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко заявил о том, что российские спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде в Париже, не боясь нарушить закон, передает «Интерфакс».

«Общероссийские спортивные федерации самостоятельно принимали решение об участии в Олимпиаде. Наши спортсмены смогут выступать на Олимпиаде индивидуально и в нейтральном статусе», — сказал Чернышенко.

Также Чернышенко отметил, что российские спортсмены получили 49 лицензий в семи видах спорта.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде 2024 в нейтральном статусе. Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее глава оркомитета Игр дружбы отказался отвечать на вопрос о переносе соревнований.

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