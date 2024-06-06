Призер ОИ объяснила, за счет чего Андреева победила вторую ракетку мира

Российская теннисистка Мирра Андреева проявила свои лучшие качества в сложных обстоятельствах во время матча четвертьфинала Открытого чемпионата Франции против второй ракетки мира белоруски Арины Соболенко. Такое мнение в интервью «Газете.Ru» выразила бронзовый призер Олимпиады в Лондоне, экс третья ракетка планеты, основатель детской школы большого тенниса Надежда Петрова.

«Начну с того, что Мирре отчасти повезло. Арина не чувствовала себя хорошо на все сто процентов. Было недомогание, она все время обращалась к своей команде. Конечно, тяжело играть на таком физическом уровне, когда ты себя плохо чувствуешь. Она молодец, боролась до конца, но на фоне плохого самочувствия у нее были ошибки, раздражительность. Иной раз, возможно, она принимала неверные решения с выбором удара. Это сказывалось и на ее передвижениях, ей было тяжело восстанавливаться после длительных розыгрышей.

Но Мирра молодец, потому что очень тяжело играть против соперника, у которого есть какие-то сложности со здоровьем. Это может сковывать в решениях и в ударах, начинаешь играть более аккуратно и переживать, волноваться. Мирра собралась, играла очень внимательно, разнообразно, дергала Соболенко по углам, отлично укорачивала, принимала, старалась играть глубоко. У нее была задача затянуть розыгрыши и дать Арине самой ошибиться. И то, что Мирра довела этот матч до конца, проявила такую психологическую стойкость, — просто замечательно», — заявила Петрова.

Андреева победила Соболенко в трех сетах со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4. Следующей соперницей россиянки будет итальянская теннисистка Ясмине Паолини, эта игра состоится в четверг, 6 июня.

Ранее Соболенко объяснила поражение от Андреевой на «Ролан Гаррос» проблемами с желудком.