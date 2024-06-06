Фетисов назвал предательством показ ЧМ по хоккею в России

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов заявил, что показ чемпионата мира, от которого отстранена сборная России, является предательством, передает РИА Новости.

«Я не смотрел чемпионат мира. Я думаю, это предательство — показывать эту вакханалию здесь, в стране», — сказал Фетисов.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее тренер Роман Ротенберг заявил, что хоккей в Канаде и США деградирует без России.