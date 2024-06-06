Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названо качество, которого не хватило «Далласу» Дадонова в серии с «Эдмонтоном»

Комментатор Майков: «Далласу» не хватило характера против «Эдмонтона»

close
100%
Jerome Miron/Reuters

Комментатор Филипп Майков поделился с «Газета.Ru» мыслями о полуфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли между «Эдмонтон Ойлерз» и «Даллас Старз», в которой «нефтяники» одержали сенсационную победу со счетом 4-2 по матчам.

«В серии «Даллас» – «Эдмонтон» для меня стало сюрпризом, что «Эдмонтон» прошел дальше, потому что «Даллас» мне казался более крепкой, более разносторонней, более глубокой командой. И у них все было нормально на протяжении первых трех матчей. Да, они там первый проиграли, но это как бы ладно. Следующие две они прям забрали в хорошем стиле и очень здорово. Вот Дебур повздорил же с одним из журналистов после пятого матча, когда ему задали вопрос про характер команды, и он там взъерепенился весь. Но вопрос-то на самом деле в точку, потому что «Даллас», как мне кажется, в том числе и в характере, и в желании проиграл «Эдмонтону». То есть вот какую-то злость хорошую, спортивную, я увидел вот только в третьем периоде шестого матча, когда уже надо было сломя голову лететь вперед, с мясом ее туда забивать. Ну вот у Марчмента получилось, а с пустыми воротами, я вот смотрел, было понятно, что «Даллас» не отыграется. Ну, потому что он ни разу по этому плей-оффу не отыгрывался, играя с пустыми воротами. Ни одной шайбы», — считает Майков.

В финале плей-офф НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» сыграет с «Флорида Пантерз», выигравшей с тем же счетом 4-2 у «Нью-Йорк Рейнджерс» и вышедшей в свой второй финал подряд.

Ранее Овечкин назвал имя своего преемника.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами