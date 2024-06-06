Названо качество, которого не хватило «Далласу» Дадонова в серии с «Эдмонтоном»

Комментатор Филипп Майков поделился с «Газета.Ru» мыслями о полуфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли между «Эдмонтон Ойлерз» и «Даллас Старз», в которой «нефтяники» одержали сенсационную победу со счетом 4-2 по матчам.

«В серии «Даллас» – «Эдмонтон» для меня стало сюрпризом, что «Эдмонтон» прошел дальше, потому что «Даллас» мне казался более крепкой, более разносторонней, более глубокой командой. И у них все было нормально на протяжении первых трех матчей. Да, они там первый проиграли, но это как бы ладно. Следующие две они прям забрали в хорошем стиле и очень здорово. Вот Дебур повздорил же с одним из журналистов после пятого матча, когда ему задали вопрос про характер команды, и он там взъерепенился весь. Но вопрос-то на самом деле в точку, потому что «Даллас», как мне кажется, в том числе и в характере, и в желании проиграл «Эдмонтону». То есть вот какую-то злость хорошую, спортивную, я увидел вот только в третьем периоде шестого матча, когда уже надо было сломя голову лететь вперед, с мясом ее туда забивать. Ну вот у Марчмента получилось, а с пустыми воротами, я вот смотрел, было понятно, что «Даллас» не отыграется. Ну, потому что он ни разу по этому плей-оффу не отыгрывался, играя с пустыми воротами. Ни одной шайбы», — считает Майков.

В финале плей-офф НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» сыграет с «Флорида Пантерз», выигравшей с тем же счетом 4-2 у «Нью-Йорк Рейнджерс» и вышедшей в свой второй финал подряд.

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