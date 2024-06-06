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В Венгрии не против провести товарищеский матч со сборной России по футболу

Глава МИД Сийярто заявил, что Венгрия не против проведения матча со сборной РФ

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Global Look Press

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что правительство страны не имеет ничего против матча со сборной России по футболу, передает «Спорт-Экспресс».

«Спорт не нужно путать с геополитикой. Так что если с профессиональной точки зрения это будет принято, то мы не будем иметь ничего против», — сказал Сийярто.

Также Сийярто отметил, что решать о проведении матча со сборной России должна Федерация футбола Венгрии.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы, который пройдет на полях Германии.

Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) назвали дату возможного возвращения России в международные турниры ФИФА и УЕФА.

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