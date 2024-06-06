Соболенко объяснила поражение от Андреевой на «Ролан Гаррос» проблемами с желудком

Белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о поражении в 1/4 финала «Ролан Гаррос» от россиянки Мирры Андреевой, заявив, что у нее были проблемы с желудком, передает TennisUpToDate.

«Мне было тяжело физически. Несколько дней я сильно страдала заболеванием желудка, так что это было непросто. Я сделала всё, что могла, чтобы справиться с этим», — сказала Соболенко.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 30 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4.

За выход в финал «Ролан Гаррос» Андреева, которая занимает 38-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации, сыграет с 15-й ракеткой мира, итальянской теннисисткой Ясмин Паолини.

6 марта Международная федерация тенниса сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет.

Ранее Соболенко не пришла на пресс-конференцию после поражения от Андреевой.