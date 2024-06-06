Чернышенко: россияне, которые не занимаются спортом, наносят вред экономике

Заместитель председателя правительства РФ в сфере физической культуры и спорта Дмитрий Чернышенко заявил, что россияне, которые не занимаются спортом, наносят вред экономике, передает «Матч ТВ».

«Чтобы быть на пике формы, надо заниматься спортом. Вклад в экономику от людей, занимающихся спортом, оценивается примерно в 350 млрд. рублей. Те, кто не занимаются спортом, наносят вред нашей экономике», — сказал Чернышенко.

Также Чернышенко отметил, что надо иметь инфраструктуру и доступные условия для наших молодых ребят.

«Одна из главных задач — сделать так, чтобы молодежь могла заниматься спортом по месту жительства», — добавил Чернышенко.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде 2024 в нейтральном статусе. Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее Кремль отреагировал на сообщения о попытках РФ сорвать Олимпиаду в Париже.