Порье отстранили от боев после поражения от Махачева

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дастин Порье отстранен от проведения поединков и тренировок после поражения от чемпиона промоушена в легком весе, россиянина Ислама Махачева в титульном бою. Об этом сообщает MMA Junkie.

Медицинская комиссия официально дисквалифицировала Порье на неопределенный срок из-за травмы колена, которую он получил во время боя.

В ночь на 2 июня Махачев одолел Порье на турнире UFC 302, который прошел в Нью-Джерси. Бой завершился досрочной победой 32-летнего российского бойца техническим нокаутом в пятом раунде после приема «гильотина», из-за которого американский боец был вынужден сдаться. По итогам поединка Махачев защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории. Эта защита титула стала для россиянина третьей.

Для Махачева, который занимает первое место среди всех бойцов вне весовых категорий, эта победа стала 26-й в профессиональной карьере в 27 боях. Порье потерпел девятое поражение за всю карьеру в ММА, на его счету также 30 побед в поединках.

Ранее тренер Махачева заявил, что хочет увидеть бой своего подопечного с Конором Макгрегором.