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Российский голкипер Лунев объяснил уход из иностранного клуба

Андрей Лунев объяснил уход из «Карабаха»

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Российский вратарь Андрей Лунёв объяснил, почему принял решение уйти из азербайджанского «Карабаха». Его слова приводит Azerisport.

«Приняли такое решение совместно с клубом. Это было совместное решение, говорил с «Ходжа» (Гурбаном Гурбановым). Услышали друг друга, и вот пришли к этому. Клуб пошел мне навстречу. Не повлияли ли семейные обстоятельства? Это стало немаловажным фактором. Это приоритетный момент, о чём я говорил и тренеру», — заявил Лунев.

За команду российский футболист, который перешел в «Карабах» летом 2023 года, провел 34 матча, десять поединков состоялись в рамках Лиги Европы. Голкипер вместе с клубом выиграл чемпионат и Кубок Азербайджана. До этого в СМИ появилась информация, что в услугах голкипера заинтересованы московское «Динамо» и петербургский «Зенит», за который Лунев выступал с 2017 по 2021 год.

19 августа 2023 года азербайджанский «Карабах» объявил о подписании вратаря. До этого Лунев выступал в Германии за «Байер». На счету голкипера всего три матча за немецкий клуб в бундеслиге и Лиге Европы.

Лунев вызывается в сборную России с 2017 года. Он попал в список вызванных футболистов на товарищеские матчи национальной команды в марте 2024 года — с Сербией (4:0) и Парагваем (не состоялся из-за произошедшего теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле»).

Ранее Лунев ответил на вопрос о переходе в «Спартак».

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