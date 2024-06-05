В «Спартаке» рассказали про негативный фон при Абаскале

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин рассказал, каким был эмоциональный фон в раздевалке команды, когда клубом еще руководил Гильермо Абаскаль. Его слова приводит «Матч ТВ».

«После поражений всегда тяжело, сложно. Фон был негативный. Так всегда после поражений. А когда их становится много, то еще сложнее. Мы старались исправить ситуацию, но не получилось. <...> Абаскаль приехал на базу и попрощался с командой. Мы с ним тоже пообщались, пожелали друг другу удачи. Я также поблагодарил его за работу», — заявил Зобнин.

«Спартак» в апреле 2024 года уволил с поста главного тренера Абаскаля, который тренировал команду с 2022 года. Причиной расторжения трудового соглашения стали неудовлетворительные результаты команды в Российской премьер-лиге.

После этого Владимир Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера команды. Красно-белые завершили сезон на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков, а в Кубке России завершили выступление на стадии финала Пути регионов, проиграв калининградской «Балтике». В новом сезоне команду будет тренировать Деян Станкович.

Ранее Абаскаль впервые высказался о своем увольнении из «Спартака».