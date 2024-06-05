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Проживающий в России чемпион Ремыга объяснил публикацию нацистского лозунга в соцсетях

Чемпион Ремыга признался, что осознанно опубликовал нацистский лозунг в соцсетях

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yarik_muaythai/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Проживающий в Москве чемпион мира по тайскому боксу Ярослав «Таец» Ремыга, который опубликовал в социальной сети лозунг «Слава Украине» (внесен Минюстом в перечень нацистских), признался, что сделал это осознанно. Об этом он рассказал ИА Регнум.

«Я выступаю за Украину. Пытаюсь это делать. Пост ставил осознанно. Слава Украине», — сказал Ремыга.

После публикации лозунга на спортсмена составили административный протокол по статье о дискредитации Вооруженных сил России, Люблинский районный суд оштрафовал его на 40 тыс. рублей.

Ремыга родился в Мариуполе и переехал в Москву до того, как его родной город вошел в состав России. Он выступал в российской лиге Hardcore Fighting и выходил на бои под украинским флагом. У него есть титулы чемпиона мира по тайскому боксу 2009 и 2014 годов и чемпиона Европы 2009 года.

В августе 2023 года украинская легкоатлетка Ярослава Магучих выкрикнула националистический лозунг после победы на чемпионате мира. Спортсменка победила в прыжках в высоту на мировом первенстве в Будапеште.

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