ЦСКА призвали озаботиться новым нападающим

Бывший главный тренер екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов в интервью «Советскому спорту» заявил, что столичному ЦСКА необходимо озаботиться вопросом покупки нового нападающего на смену возможно уходящим Федору Чалову и Антону Заболотному.

По его словам, если красно-синие останутся без форвардов к новому сезону, то не смогут бороться за призовые места.

«Если они нашли кого-то на замену, то это одно. А то Заболотный уйдет, Чалов уйдет — где их нападающие будут? Давила — это не основной игрок, он только на замену выходит. В любом случае один — это не то, что нужно ЦСКА», — заявил Тарханов.

ЦСКА в завершившемся сезоне РПЛ ЦСКА занял шестое место, набрав по итогам чемпионата 48 очков. В Кубке России армейская команда завершила выступление на стадии финала Пути РПЛ, уступив в двухматчевом противостоянии петербургскому «Зениту».

Судьба чемпионства в Российской премьер-лиге решалась в заключительном туре. На победу в чемпионате претендовали «Зенит», московское «Динамо» и «Краснодар», которые проводили очный поединок в 30-м туре. Чемпионом страны стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Быки» одолели «Динамо» со счетом 1:0 и стали вторыми.

Ранее сообщалось, что «Зенит» договорился с «Бешикташем» о покупке полузащитника Бактиера Зайнутдинова.