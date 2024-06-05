Первый тренер Валиевой назвал ее слабые стороны

Первый тренер фигуристки Камилы Валиевой Игорь Лютиков в интервью РИА Новости заявил, что в первые годы карьеры у спортсменки были серьезные проблемы.

По его словам, фигуристка не отличалась особыми способностями, обладая лишь хорошей растяжкой.

«Поначалу Камилу не воспринимали. Трудно поверить, но у нее были слабоватые стопы и недокруты на всех прыжках. У нее была очень хорошая растяжка — и все. Мне знакомые постоянно говорили: «Зачем ты с ней возишься? Кому нужна эта растяжка, если прыжков нет?» А потом мы подтянули прыжки», — заявил специалист.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля 2024 года CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Фигуристку лишили золотой медали чемпионата России и Европы, а также золота Олимпийских игр в Пекине в командном турнире.

Ранее стало известно, когда Камила Валиева впервые выступит после дисквалификации.