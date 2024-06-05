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Медведев снялся с турнира в Хертогенбоше

Медведев снялся с турнира АТР-250 в Хертогенбоше

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Jayne Kamin-Oncea/USA TODAY Sports via Reuters Con

Российский теннисист Даниил Медведев не выступит на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Хертогенбоше. Об этом сообщает Sports.

Турнир пройдет с 10 по 16 июня. Также участия не примет 23-летний канадец Феликс Оле-Альяссим.

Медведев в четвертом круге Открытого чемпионата Франции — «Ролан Гаррос» уступил австралийцу Алексу де Минору. Встреча, которая длилась 2 часа 50 минут, закончилась со счетом 4:6, 6:2, 6:1, 6:3.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее сообщалось, что Карлос Алькарас вышел в полуфинал «Ролан Гаррос», где сыграет с Янником Синнером.

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