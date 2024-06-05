«Реал» показал форму на сезон-2024/25

Мадридский «Реал» на своем официальном сайте опубликовал фотографии домашнего комплекта формы на сезон-2024/25.

Техническим спонсором выступила немецкая фирма Adidas. Комплект выполнен в традиционных белых цветах с черными вставками.

«Сливочные» завершили сезон-2023/24 победой в Лиге чемпионов. В финальном матче, который прошел 1 июня, «Реал» со счетом 2:0 одолел дортмундскую «Боруссию». Также клуб стал чемпионом Испании, опередив на десять очков каталонскую «Барселону».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы, который пройдет на полях Германии.

Ранее сообщалось, что ЦСКА предложил контракт Антону Заболотному.