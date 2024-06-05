«На двух стульях в «Зените» не играют»: Медведев объяснил изгнание Кругового в дубль

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что клуб принял решение отправить защитника Данила Кругового в дубль на фоне подписания контракта с ЦСКА из-за принципа.

«У него есть свой взгляд. Я сказал, что у нас в «Зените» на двух стульях не играют», — заявил Медведев.

ЦСКА объявил о подписании четырехлетнего контракта с Круговым 17 января. Защитник, который вызывался в сборную России, должен был выступать вторую часть сезона-2023/24 за «Зенит», а по истечении соглашения перейдет в московский клуб на правах свободного агента. После официального объявления футболист был переведен в «Зенит-2» и исключен из заявки основной команды. Соответственно, во второй части сезона-2023/24 в Российской премьер-лиге Круговой за «Зенит» не сыграл.

Круговой выступал за «Зенит» с 2019 года. Он является воспитанником команды.

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