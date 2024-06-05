Газзаев раскритиковал руководство ЦСКА за выбор нового тренера

Бывший главный тренер московского ЦСКА и киевского «Динамо» Валерий Газзаев в интервью Metaratings заявил, что не приветствует выбор руководством армейского клуба Марко Николича в качестве нового наставника.

По его мнению, клуб должен был возглавить экс-тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич.

«Я против этого назначения. Целесообразнее было бы назначить Игнашевича на эту должность. Сергей — молодой и успешный тренер, знает историю и традиции ЦСКА, много лет отдал клубу. Ему можно было доверить команду», — заявил Газзаев.

Игнашевич, который на протяжении практически всей игровой карьеры выступал в московском ЦСКА, возглавил калининградский клуб в октябре 2021 года. До этого он тренировал столичное «Торпедо».

2 мая «Балтика» проиграла петербургскому «Зениту» в суперфинале Кубка России. Встреча, которая состоялась на московском стадионе «Лужники», завершилась со счетом 1:2.

«Балтика» завершила сезон в Российской премьер-лиге домашним поражением от столичного «Локомотива». Поединок завершился со счетом 1:3. Команда заняла предпоследнее место в РПЛ, набрав 26 баллов.

Ранее сообщалось, что «Спартак» может перехватить игрока у «Зенита».