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Российская фигуристка показала свои бойцовские навыки

Фигуристка Туктамышева опубликовала видео удара по боксерской груше

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева в своих социальных сетях опубликовала новое видео.

Спортсменка показала подписчикам, как наносит удар кулаком по боксерской груше.

По ходу сезона-2023/24 Туктамышева, которой в 2024 году исполнится 28 лет, сообщила о приостановке своей профессиональной карьеры. В минувшем сезоне фигуристка стала победительницей четвертого этапа Гран-при России в Москве и шестого этапа в Перми.

24 декабря 2022 года Елизавета Туктамышева стала бронзовым призером чемпионата России (241,72 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Второе место заняла Камила Валиева (247,32 балла), однако из-за ее дисквалификации Туктамышева поднялась на вторую ступень пьедестала.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям. Так, Международный союз конькобежцев отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

Ранее стало известно, когда Камила Валиева впервые выступит после дисквалификации.

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