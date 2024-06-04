«Это низкий поступок»: в «ПСЖ» ответили Мбаппе

Парижский «ПСЖ» отреагировал на слова бывшего нападающего Килиана Мбаппе, который заявил, что клуб перед стартом прошлого сезона угрожал не выпускать его на поле и что в итоге его «спасли» главный тренер Луис Энрике и спортивный директор Луиш Кампуш.

В ответ на эти слова источник, близкий к ситуации, сообщил изданию Le Parisien, что Мбаппе таким образом совершил «низкий поступок» и что президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи не мог подобным образом угрожать ему.

10 мая Мбаппе официально объявил о том, что после завершения сезона-2023/24 покинет «ПСЖ». Из-за того, что его контракт истекает 30 июня 2024 года, форвард покидает французский клуб в статусе свободного агента.

Мбаппе выступал за «ПСЖ» с 2017 года. Ранее он защищал цвета «Монако», воспитанником которого является. Как сообщали СМИ, зимой 2024 года форвард принял решение перейти в мадридский «Реал» летом по окончании соглашения с французским клубом. Официально о подписании контракта между Мбаппе и «Реалом» было объявлено 3 июня.

«Сливочные» завершили сезон-2023/24 победой в Лиге чемпионов. В финальном матче, который прошел 1 июня, «Реал» со счетом 2:0 одолел дортмундскую «Боруссию». Также клуб стал чемпионом Испании, опередив на десять очков каталонскую «Барселону».

Ранее Мбаппе впервые высказался о переходе в «Реал».