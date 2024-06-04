Стало известно, когда Валиева впервые выступит после дисквалификации

Российская фигуристка Камила Валиева 22 июля впервые выйдет на лед перед публикой после своей дисквалификации, которую отбывает из-за нарушения антидопинговых правил.

Спортсменка примет участие в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила» в Сочи, сообщает сайт организатора мероприятия. Представления с участием 18-летней Валиевой, которая исполнит главную женскую роль, пройдут 22, 24-29 и 31 июля.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля 2024 года CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Фигуристку лишили золотой медали чемпионата России и Европы, а также золота Олимпийских игр в Пекине в командном турнире.

Ранее Валиева заявила, что довольна своей фигурой лишь наполовину.