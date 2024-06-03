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Мирра Андреева пошутила, что ей помогли болельщики пробиться в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Теннисистка Андреева: я представляла, что французские фанаты скандируют мое имя

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Tracey Nearmy/Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева пошутила, что французские болельщики помогли ей одолеть представительницу Франции Варвару Грачеву в четвертом круге «Ролан Гаррос», передает «Чемпионат» .

«Когда трибуны очень сильно болеют против меня, я использую это, чтобы подбадривать себя. Это помогает. Когда трибуны кричали «Варвара, Варвара!», я представляла, что они скандируют мое имя. Это помогло», — сказала Андреева.

В четвертьфинале Андреева сыграет с белорусской Ариной Соболенко.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее Даниил Медведев проиграл в четвертом круге «Ролан Гаррос».

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