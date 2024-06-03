Журова о критике в адрес Хабиба за разговор с Трампом: мы не знаем, что осталось за кадром

Обращение бывшего непобежденного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова к экс-президенту США Дональду Трампу с просьбой остановить конфликт в Палестине могло быть вырвано из контекста. Такое мнение в интервью «Газете.Ru» выразила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

«Хабиб не просто мусульманин, а глубоко верующий мусульманин. Мы же не знаем, как все было. К таким людям, как Трамп или Путин, возможно, есть шанс обратиться только с одной просьбой.

Возможно, вытащили то, на чем можно хайпануть. Ведь это можно преподнести с двух сторон: с одной стороны, Хабиб за палестинцев, а с другой — не попросил за Россию. И ведь Трамп очень нехорошо в последний раз отозвался о ситуации между Россией и Украиной, в нашу сторону допустил нехорошие высказывания. Неизвестно, что осталось за кадром. Всегда ситуация может быть вырвана из контекста, поэтому нельзя осуждать, не зная всего разговора.

А то, что мировое мусульманское сообщество упирает именно на тему поддержки Палестины, понятно. Их не беспокоят Россия и Украина, их беспокоит своя тема — и то, что известный мусульманин попросил об этом Трампа.

Это наверняка согласованная история, возможно, предвыборная. Думаете, Трамп допустил бы это, если бы это не было согласовано? Не верю. Допускаю, что было согласовано: Хабиб может задать только этот вопрос, и больше — ничего. Если это не было согласовано, то грош цена пресс-службе Трампа.

Критика в адрес Хабиба не имеет четкой почвы. Нет стопроцентных гарантий, что было именно так, а не иначе. Я не видела всего диалога, чтобы судить объективно. Хочу оценивать ситуацию здраво и не обвинять Хабиба в непатриотичности. В то же время, конечно, в Америке он воспринимается как россиянин, человек из Дагестана, один из самых известных россиян в США после Путина. Все знают, откуда он, вне зависимости от того, что происходит в мире. Но даже если бы Хабиб спросил про Украину, наверняка этот вопрос ни за что бы не попал в публичное поле», — считает Журова.

Хабиб был в команде бойца Ислама Махачева, который 2 июня защитил чемпионский титул UFC в поединке с Дастином Порье. В сеть попало видео беседы Хабиба с Трампом, в ходе которой Нурмагомедов просит экс-главу Белого дома остановить конфликт в Палестине. После этого ряд патриотично настроенных российских блогеров обвинил Хабиба в том, что он не использовал возможность высказаться в беседе с Трампом о ситуации на Украине.

Ранее Хабиб заявил, что не сомневался в победе Махачева над Порье на UFC 302.