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Газманов призвал изгнать легионеров из России

Певец Газманов призвал меньше использовать «заграничных гастролеров» в футболе

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Российский певец Олег Газманов в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил после финального матча Кубка России между «Балтикой» и «Зенитом», что выступает против использования легионеров в российском футболе.

По его словам, необходимо концентрироваться на развитии отечественных игроков.

«Наш футбол — это боль наших болельщиков. Хотелось бы, чтобы наш футбол был на уровне европейских, а лучше мировых команд, Для этого нужно развивать футбол. Может, меньше использовать заграничных гастролеров. Нужно наших ребят развивать!» — заявил Газманов.

Финальный поединок Кубка России завершился со счетом 2:1 в пользу подопечных Сергея Семака. Победный гол на 95-й минуте оформил Нуралы Алип. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

По итогам завершившегося сезона Российской премьер-лиги «Зенит» стал чемпионом России, а «Балтика» вылетела в Первую лигу.

Ранее сообщалось, что Педро из «Зенита» может получить российский паспорт

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