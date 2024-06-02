Махачев вошел в топ-3 UFC по продолжительности победной серии

Боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев по итогам поединка против американца Дастина Порье в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC 302) установил персональное достижение.

Российский спортсмен, одержав победу, ставшей 14-й подряд в американском промоушене, вышел на третье место по продолжительности победной серии в UFC. Махачев опередил своего соотечественника Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона, у которых было по 13 побед кряду в UFC.

Встреча прошла в Ньюарке и завершилась досрочной победой 32-летнего Махачева техническим нокаутом в пятом раунде после приема «гильотина», из-за чего Порье был вынужден сдаться. По итогам поединка Ислам защитил титул чемпиона промоушена в легкой весовой категории.

Для Махачева, который занимает первое место среди всех бойцов вне весовых категорий, эта победа стала 26-й в профессиональной карьере в 27 боях. Порье проиграл девятый бой из 40.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию боя.

Ранее сообщалось, что Ислам Махачев повторил уникальное достижение Хабиба Нурмагомедова в UFC.