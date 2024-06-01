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Чернышенко заявил, что в Играх БРИКС будут участвовать почти сто стран

Чернышенко заявил, что участие в Играх БРИКС подтвердили 97 стран

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко заявил, что участие в Играх БРИКС подтвердили 97 стран. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, игры БРИКС, проводимые по поручению президента России Владимира Путина, — важная составляющая плана председательства РФ в данном объединении.

«Участие в них подтвердили уже 97 стран», — сказал Чернышенко.

Он отметил, что предстоящие состязания в Казани необходимо будет провести на самом высоком уровне.

До этого президент Российской Федерации Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Россия будет ждать спортсменов из Китая на Играх БРИКС.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня. В турнире примут участие спортсмены из более чем 60 стран мира.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям после начала специальной военной операции России на Украине. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее Путин назвал непростыми времена для российского спорта.

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