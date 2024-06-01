В «Реале» боятся, что Мбаппе может испортить атмосферу в команде

Некоторые сотрудники мадридского «Реала» беспокоятся, что нападающий Килиан Мбаппе негативно повлияет на сложившуюся атмосферу в команде. Об этом сообщает издание L'Équipe.

Сотрудники «сливочных» опасаются, что Мбаппе может не адаптироваться в команде, которая выигрывала трофеи и до его прихода в клуб. При этом французский форвард будет получать самую большую заработную плату в клубе.

10 мая Мбаппе официально объявил о том, что после завершения сезона-2023/24 покинет «ПСЖ». Из-за того, что его контракт истекает 30 июня 2024 года, форвард покидает французский клуб в статусе свободного агента.

Мбаппе выступал за «ПСЖ» с 2017 года. Ранее он защищал цвета «Монако», воспитанником которого является. Как сообщали СМИ, зимой 2024 года форвард принял решение перейти в мадридский «Реал» летом по окончании соглашения с французским клубом.

На «Сантьяго Бернабеу» уже начали продавать шарфы с изображением французского форварда, соответствующие фото появились в сети. При этом пока официально о переходе объявлено не было. Ожидается, что это случится в июне 2024 года.

Ранее Мбаппе объяснил, почему не ушел из «ПСЖ» раньше.