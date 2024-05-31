Призер ОИ назвала причину вылета Калинской с «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анна Калинская потерпела поражение от канадки Бьянки Андрееску и вылетела из розыгрыша Открытого чемпионата Франции, потому что позволила сопернице поймать свою игру. Об этом «Газете.Ru» заявила бронзовый призер Олимпиады — 2012, экс-третья ракетка мира, основатель детской школы большого тенниса Надежда Петрова.

«Я расстроилась поражению Калинской. Изначально я предполагала, что будет нелегко, потому что она играла против опытной канадки, выигрывавшей «Большой шлем». Она вернулась после тяжелой травмы, многое пропустила, и, конечно, ей хотелось быстрее наверстать упущенное.

Анне не стоило давать сопернице вести игру, нужно было действовать первым номером, как это было в Австралии. Андрееску очень любит бороться, особенно когда ловит кураж — ей помогают эмоции, и остановить ее тяжело. Калинская дала сопернице разыграться и поймать свой теннис», — считает Петрова.

Калинская проиграла Андрееску в трех партиях. Россиянка уверенно взяла первый сет, но затем не сумела сохранить преимущество. Итоговый счет — 1:6, 7:5, 6:3 в пользу канадской спортсменки.

Ранее Петрова заявила, что Хачанов совершил недопустимую ошибку на «Ролан Гаррос».