Селиваненко объяснил поражение Рублева на «Ролан Гаррос»

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко заявил, что у Андрея Рублева не пошла игра в матче третьего круга «Ролан Гаррос» против Маттео Арнальди, передает «Спорт-Экспресс».

«Эта встреча — тот самый случай, когда у Андрея изначально не пошла игра. Он так и не смог вернуться в матч. А эмоции стали следствием», — сказал Селиваненко.

Встреча, которая шла 2 часа 35 минут, завершилась со счетом 6:7 (6:8), 2:6, 4:6.

В следующем круге Арнальди сыграет с победителем пары Стефанос Циципас — Чжан Чжичжэнь.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее Рублев высказался о поражении на «Ролан Гаррос».