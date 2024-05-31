Рублев о поражении на «Ролан Гаррос»: в один момент переклинило

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал свое поведение в матче третьего круга «Ролан Гаррос», в котором он уступил итальянцу Маттео Арнальди, передает «Чемпионат».

Во время матча Рублев громко ругался и бросал ракетки об корт.

«Я не помню, чтобы я себя так плохо вел на корте на «Шлемах». В один момент переклинило и все. Это было не остановить», — сказал Рублев.

Рублев проиграл в третьем круге «Ролан Гаррос» итальянцу Маттео Арнальди. Встреча, которая шла 2 часа 35 минут, завершилась со счетом 6:7 (6:8), 2:6, 4:6.

В следующем круге Арнальди сыграет с победителем пары Стефанос Циципас — Чжан Чжичжэнь.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее Евгений Кафельников заявил, что не удивился вылету Рублева с «Ролан Гаррос».