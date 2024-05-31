Поражение Хачанова на «Ролан Гаррос» объяснили грубой ошибкой

Российский теннисист Карен Хачанов совершил недопустимую ошибку, проиграв во втором круге Открытого чемпионата Франции 145-му номеру рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) словаку Йозефу Ковалику, ведя в счете после двух партий. Об этом «Газете.Ru» заявила бронзовый призер Олимпиады — 2012, экс третья ракетка мира, основатель детской школы большого тенниса Надежда Петрова.

«Я могу только строить предположения о причинах поражения Хачанова. По-моему, на «Больших шлемах» он впервые проиграл, ведя 2:0 по сетам. Он совершил недопустимую ошибку, ему было необходимо закрывать этот матч.

Но на «Ролан Гаррос» в этом году непростые условия: много дождей, из-за этого матчи переносятся, ребята играют позже, и им тяжело показывать свой лучший теннис. Играет роль множество разных факторов.

Возможно, после двух сетов Карен отпустил ход игры, расслабился. А его соперник, наоборот, понял, что ему нечего терять, стал прибавлять, выкладываться. И когда он начал выигрывать, взял сначала один сет, а потом второй, то поймал кураж, поверил в себя. После этого изменить ход игры Карену уже не удалось. Хотя он должен был этого соперника обыгрывать, словак — достаточно возрастной игрок, долгое время в туре, в рейтинге стоит невысоко. Я считаю, что Карен грубо ошибся», — констатировала Петрова.

Хачанов выиграл первые два сета 6:4, 6:4. Однако затем он проиграл три партии подряд — 4:6, 3:6, 4:6.

Ранее Петрова назвала удачной для Медведева сетку на «Ролан Гаррос».