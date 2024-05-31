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Призер ОИ объяснила, почему Медведев выйдет в четвертый круг «Ролан Гаррос»

Теннисистка Петрова назвала удачной для Медведева сетку на «Ролан Гаррос»

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Stephanie Lecocq/Reuters

Россиянин Даниил Медведев не должен испытать проблем в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции против чеха Томаша Махача. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» высказала бронзовый призер Олимпиады — 2012, экс третья ракетка мира, основатель детской школы большого тенниса Надежда Петрова.

«От Медведева в третьем круге жду только победы. Игрок для него проходимый, да и по сетке пока все удачно складывается. Вчера он матч не доиграл, сил много. Он сможет как следует подготовиться и хорошо стартовать в следующем матче, будет удерживать инициативу и постарается закрыть матч в трех сетах», — сказала Петрова.

Во втором круге Медведев одержал победу на отказе соперника, серба Миомира Кецмановича. Борьба завершилась во втором сете при счете 6:1, 5:0 в пользу россиянина. В свою очередь, чешский теннисист вышел победителем из противостояния второго раунда с аргентинцем Мариано Навоне, выиграв в пяти сетах 6:2, 6:1, 3:6, 1:6, 6:1. Матч Медведева против Махача состоится в субботу, 1 июня.

Ранее Андреева назвала важнейшей в карьере победу над Азаренко на «Ролан Гаррос-2024».

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