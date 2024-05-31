ЦСКА может вернуть Гончаренко в качестве главного тренера

Руководство московского ЦСКА рассматривает возвращение Виктора Гончаренко в качестве главного тренера. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко Против».

По информации источника, клуб еще не определился с тем, кто будет работать наставником в новом сезоне, так как не исключено, что нынешний тренер армейцев Владимир Федотов будет уволен.

Отмечается, что сильной стороной Гончаренко являются способность выстроить грамотные взаимоотношения с игроками.

Предыдущим местом работы Гончаренко был «Урал». 30 мая клуб объявил об отставке белорусского специалиста. Клуб из Екатеринбурга проиграл тольяттинскому «Акрону» в домашнем матче за право играть в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне 2024/25. Игра завершилась со счетом 0:2. Ответная встреча пройдет 1 июня.

Судьба золотых медалей чемпионата России решалась в заключительном туре. На победу в чемпионате претендовали «Зенит», московское «Динамо» и «Краснодар», которые проводили очный поединок в 30-м туре. Чемпионом страны стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Быки» одолели «Динамо» со счетом 1:0 и стали вторыми.

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