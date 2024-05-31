Дзюба опубликовал прощальный пост

Бывший нападающий столичного «Локомотива» Артем Дзюба в своем Telegram-канале опубликовал видео, в котором поблагодарил клуб за проведенное время.

«Спасибо всем, кто рядом. Вместе и до конца. Впереди новая глава», — написал 35-летний форвард, приложив к посту прощальный видеоклип.

Соглашение Дзюбы с «Локомотивом» истекло в конце сезона-2023/24. Контракт не был автоматически продлен из-за того, что Дзюба нарушил заданные условия по количеству результативных действий, которые было необходимо совершить.

В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге занял четвертое место, набрав 53 очка.

Дзюба перешел в московский клуб в феврале 2023 года. До перехода в московскую команду нападающий несколько месяцев находился без команды после расторжения контракта с турецкой «Аданой Демирспор».

Ранее клуб Медиалиги предложил Дзюбе «Москвич» за переход.