Валиева выложила фото в черном платье с большим разрезом

Российская фигуристка Камила Валиева в своем Telegram-канале опубликовала новый пост.

Спортсменка показала подписчикам кадры со светского мероприятия. 18-летняя фигуристка предстала перед поклонниками в черном платье с широким разрезом в районе груди.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля 2024 года CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Фигуристку лишили золотой медали чемпионата России и Европы, а также золота Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. В сезоне-2023/24 спортсменка не выходила на лед в официальных соревнованиях, появляясь на публике лишь в показательных номерах.

Ранее российская фигуристка похвасталась фигурой в обтягивающем топе.