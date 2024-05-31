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Стала известна цель ЦСКА на летнее трансферное окно

«Евро-Футбол.Ру»: ЦСКА намерен приобрести нападающего в летнее трансферное окно

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Московский ЦСКА хочет усилить линию атаки в предстоящее летнее трансферное окно. Об этом сообщает сетевое издание «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, армейский клуб может приобрести 23-летнего нападающего Венделла, выступающего за дублирующий состав «Порту». Руководство красно-синих считает, что новый форвард может потенциально заменить нападающего Федора Чалова, который близок к тому, чтобы покинуть Российскую премьер-лигу и уехать в зарубежный чемпионат.

В сезоне-2023/24 Чалов провел во всех турнирах 29 матчей, в которых отметился 12 забитыми мячами и отдал три результативные передачи, заработав также три желтые карточки.

В матче 30-го тура РПЛ ЦСКА обыграл екатеринбургский «Урал». Таким образом, московский клуб завершил сезон в РПЛ на шестой строчке. Подопечные Владимира Федотова набрали 48 баллов за 30 туров.

Ранее комментатор Константин Генич заявил, что был в шоке от примирения Карреры и Глушакова.

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