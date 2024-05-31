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Федерация хоккея России подала апелляцию на решение о штрафе в 1 млн франков

ФХР подала апелляцию на решение IIHF о штрафе в 1 млн франков

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ФХР

Федерация хоккея России подала апелляцию на решение Международной федерации хоккея (IIHF) о штрафе в размере 1 млн франков. Об этом сообщает ТАСС.

Организация направила апелляцию 29 мая. Штраф был начислен за нарушение дисквалификации экс-голкипера ЦСКА Ивана Федотова, который был отстранен от выступлений в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) до 31 декабря 2023 года.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее сообщалось, что вратарь «Флориды» Сергей Бобровский установил новый рекорд.

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