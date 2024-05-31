17-летняя Андреева объяснила, как обыграла Азаренко на «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мирра Андреева в интервью Спортсу заявила, что победа над белоруской Викторией Азаренко во втором круге Открытого чемпионата Франции — «Ролан Гаррос-2024» является одной из самых важных в карьере.

17-летняя Андреева добилась победы со счетом 6:3, 3:6, 7:5, игра завершилась в 1:00 по местному времени.

«Это одна из важнейших побед в карьере, ключом к успеху стало то, что я боролась за каждый мяч. Получился очень долгий, хороший, интенсивный матч, очень рада, что смогла в нем победить. Был очень серьезный баттл, как все говорят. Победить мне помог характер, это волевая победа. Сил придавало, что старалась быть спокойной — это помогло», — заявила Андреева.

В матче третьего круга россиянка сыграет с представительницей США Пейтон Стернс, которая во втором круге переиграла другую россиянку — Дарью Касаткину.

Ранее сообщалось, что Новак Джокович с разгромом вышел в третий круг «Ролан Гаррос».