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Ультиматум МОК по поводу допуска боксеров на Игры-2028 назвали позором

Международная федерация бокса назвала позором ультиматум МОК

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Pavlo Gonchar/Global Look Press

Международная боксерская ассоциация (IBA) назвала абсолютным позором заявление Международного олимпийского комитета (МОК), в котором было сообщено о запрете на участие в летних Олимпийских играх 2028 года для спортсменов из национальных федераций, которые являются членами IBA. Соответствующее заявление IBA опубликовано на официальном сайте организации.

«Это четкое проявление отсутствия приверженности спорту и честности, которые они проповедуют. Это двойные стандарты и предвзятое заявление, которое еще раз показывает нам истинное лицо МОК», — указано в заявлении.

Главой IBA является россиянин Умар Кремлев.

МОК приостановил членство IBA в 2019 году из-за вопросов управления, финансов, судейства и этики. При этом бокс был сохранен в программе летних Олимпийских игр — 2020, турнир был проведен специальной комиссией МОК. На предстоящей Олимпиаде в Париже, которая состоится летом 2024 года, бокс также будет присутствовать, однако состязания вновь будут проведены не под эгидой IBA.

Летние Олимпийские игры в 2028 году пройдут в Лос-Анджелесе.

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