Валиева заявила, что довольна своей фигурной лишь наполовину

Фигуристка Камила Валиева в интервью проекту «500 страниц ответов» Павла Компана во «ВКонтакте» призналась, что в настоящее время довольна своей фигурой лишь наполовину.

«Мое тело сейчас растет, поэтому я 50 на 50 довольна. У меня есть свой идеал, к которому я стремлюсь, но пока что я в переходном возрасте», — заявила Валиева.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля 2024 года CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Фигуристку лишили золотой медали чемпионата России и Европы, а также золота Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. В сезоне-2023/24 спортсменка не выходила на лед в официальных соревнованиях, появляясь на публике лишь в показательных номерах.

Ранее Валиева решила начать музыкальную карьеру.