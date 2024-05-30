«Зенит» отказался от чемпионского парада

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб не сможет провести чемпионский парад после победы в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2023/24. Его слова приводит издание «Спорт день за днем».

«Игра в Суперфинале Кубка России 2 июня в Москве и разъезд игроков в отпуск не дают возможности провести чемпионский парад», — заявил Медведев.

«Зенит», который тренирует Сергей Семак, обыграл «Ростов» в заключительном, 30-м туре Российской премьер-лиги со счетом 2:1 и выиграл чемпионат России в шестой раз подряд. Команда набрала 57 баллов. Чемпионат страны выиграл бы «Краснодар», если бы «Зенит» сыграл вничью или проиграл.

На втором месте в РПЛ оказался «Краснодар», который обыграл московское «Динамо» со счетом 1:0. В активе команд оказалось равное количество баллов — 56, краснодарский клуб встал выше в таблице из-за личных встреч, «быки» по ходу сезона Российской премьер-лиги обыграли соперников дважды — матч первого тура завершился со счетом 3:1.

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