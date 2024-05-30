Овечкин выбрал между Кубком Стэнли и рекордом Гретцки

Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) заявил, что предпочел бы победу в Кубке Стэнли достижению снайперского рекорда в НХЛ. Об этом он рассказал на YouTube-канале «Это хоккей, брат!».

«Побить рекорд Гретцки или еще раз взять Кубок Стэнли? Кубок Стэнли», — сказал Овечкин.

В первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона-2023/24 «Вашингтон» попал на «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе которого выступают российские хоккеисты — голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. «Кэпиталз» не смогли выиграть ни одного матча и уступили в серии с результатом 0-4. Овечкин в этих поединках не сумел отметиться заброшенными шайбами.

Всего в сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

Ранее жена хоккеиста Овечкина показала их младшего сына.